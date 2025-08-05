"Улицы московские": Садовая-Черногрязская

Садовая-Черногрязская улица входит в состав Садового кольца. Начинается она у площади Красные ворота и заканчивается у площади Земляной Вал. Общая протяженность составляет 650 метров.

В XVI веке по четной стороне улицы располагались в основном огороды. Там выращивали овощи и фрукты для царского стола. Свое название улица получила в честь реки Черногрязки, которая ее пересекала.

Кто и зачем отгородился от Черногрязской высоким забором? Чем Лазарь Каганович шокировал местных жителей? И какие животные разгуливали по улице и наводили страх на весь квартал? Об этом – в программе "Улицы московские".