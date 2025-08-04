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04 августа, 16:15

Город

"Улицы московские": Большая Бронная

"Улицы московские": Большая Бронная

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Большая Бронная улица идет параллельно Тверскому бульвару, а также соединяет Малую Бронную и Тверскую улицы. Ее общая протяженность составляет 750 метров.

Данная улица получила свое название в XVI веке. Изначально на ней жили простые мастера-оружейники, которые делали панцири, кольчуги и доспехи. Однако ее история не такая простая, как кажется.

Кто был серым кардиналом улицы? Какая собака была самой популярной на Большой Бронной? И куда вел подземный ход из церкви Иоанна Богослова? Об этом – в программе "Улицы московские".

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