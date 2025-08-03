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03 августа, 09:15

Экономика

Московские рестораторы начали переходить на отечественные продукты

Московские рестораторы начали переходить на отечественные продукты

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Московские рестораторы постепенно переходят на отечественные продукты. Такой выбор связан со стабильным курсом, экологичностью, свежестью ингредиентов и невысокими затратами на логистику. Благодаря этому цены в меню удается сохранять на прежнем уровне, а блюда из российских продуктов становятся все более популярными у гостей.

Переход на российские продукты позволяет рестораторам лучше контролировать сезонность и качество, а также напрямую сотрудничать с фермерами. Гости положительно относятся к таким переменам, а эксперты считают, что ресторанная индустрия в России сможет раскрыть потенциал местных продуктов и создать новый гастрономический стандарт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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