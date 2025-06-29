Более 100 тонн клубники купили москвичи на ярмарках выходного дня

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Свыше 100 тонн клубники купили москвичи на ярмарках выходного дня в июне, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Первая отечественная ягода нового урожая поступила на прилавки городских рынков традиционно из Крыма, Кубани и других южных регионов страны. Сейчас для горожан и туристов доступна также клубника из Тамбовской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей. Благодаря широкой географии поставок фермерская ягода доступна для покупателей весь теплый сезон.

В начале лета можно было найти раннеспелые сорта клубники. Сейчас же потребителям предлагаются среднеспелые сорта, которые хорошо переносят транспортировку.

Участница ярмарки выходного дня на улице 1905 года по имени Светлана рассказала, что ягода стабильно пользуется высоким спросом. Сорт "алиса" предпочитают за универсальность в кулинарии. Такую клубнику, уточнила она, можно употреблять в свежем виде, добавлять в десерты, замораживать и использовать для приготовления компота.

Помимо клубники, на прилавках ярмарок появились черника, земляника, смородина и крыжовник. Эти ягоды укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение и помогают сохранить молодость. Их можно есть в свежем виде, засушивать или замачивать, делать из них компот или варенье.