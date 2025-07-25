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25 июля, 07:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2

Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2

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Путепровод через пути МЦД-2 на финальном участке магистрали Солнцево – Бутово – Варшавского шоссе готов на треть. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Как уточнил мэр Москвы, в настоящий момент идет надвижка пролетного строения через железную дорогу. Речь идет об участке магистрали от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Там будет создано по три подземных и надземных пешеходных перехода, тоннель и эстакада.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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