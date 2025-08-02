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02 августа, 20:10

Происшествия

Шесть человек пострадали в аварии на Волгоградском проспекте в столице

Видео: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Шесть человек пострадали в результате аварии возле дома 168 на Волгоградском проспекте в Москве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Он отметил, что среди пострадавших есть также пешеход, которого сбил один из автомобилей. Уточняется, что две полосы дорожного движения в центр перекрыты.

По словам очевидцев, на Волгоградском проспекте столкнулись две машины такси. На место уже прилетел вертолет санавиации.

К работе приступили сотрудники оперативных служб. Детали случившегося и сведения о пострадавших уточняются, передает Дептранс в своем телеграм-канале.

Ведомство предупредило, что в районе ДТП наблюдается затруднение движения в 1,5 километра в обе стороны. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее авария с участием грузовика и автомобиля BMW произошла в подмосковных Химках. В квартале Клязьма последний выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Соллерс". В результате погиб пассажир иномарки. Водителей госпитализировали с телесными повреждениями.

Виновник ДТП в Ясеневе находился в состоянии алкогольного опьянения

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