Горожанам представили программу проекта "Лето в Москве" на 4 августа

Проект "Лето в Москве" каждый день приглашает на новые мероприятия. Например, 4 августа в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского пройдет фестиваль "Идол-2025".

Там артисты из разных стран покажут номера в жанрах жонглирования, акробатики, воздушной гимнастики, джигитовки и клоунады.

Вместе с тем горожане смогут отправиться на экскурсию по усадьбе Воронцово. Во время прогулки гостям расскажут, как использовались сохранившиеся постройки, почему парадный вход в усадьбу украшает "турецкая крепость" и где в парке находятся китайский и итальянские сады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.