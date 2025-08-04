Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 07:45

Город

Горожанам представили программу проекта "Лето в Москве" на 4 августа

Горожанам представили программу проекта "Лето в Москве" на 4 августа

"Утро": облачная погода с дождем ожидается в Москве 4 августа

Сезон арбузов и дынь стартовал в Москве

Режим работы вестибюля на станции метро "Бауманская" изменится с 4 августа

"Московские экстремальные игры" впервые прошли на стадионе "РЖД Арена"

Массовая авария произошла на Новорязанском шоссе

Горожанам рассказали о работе коммунальщиков на форуме "Москва 2030"

Выпускники ГИТИСа приобщили москвичей к творчеству поэта Бродского

Будущая трамвайная линия между Комсомольской площадью и Чистыми прудами готова на 70%

На стадионе "РЖД Арена" впервые проводят "Московские экстремальные игры"

Проект "Лето в Москве" каждый день приглашает на новые мероприятия. Например, 4 августа в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского пройдет фестиваль "Идол-2025".

Там артисты из разных стран покажут номера в жанрах жонглирования, акробатики, воздушной гимнастики, джигитовки и клоунады.

Вместе с тем горожане смогут отправиться на экскурсию по усадьбе Воронцово. Во время прогулки гостям расскажут, как использовались сохранившиеся постройки, почему парадный вход в усадьбу украшает "турецкая крепость" и где в парке находятся китайский и итальянские сады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика