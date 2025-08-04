Юные горожане смогут выбрать самые интересные мероприятия "Лета в Москве"

На платформе "Активный гражданин – детям" начались опросы по проекту "Лето в Москве". Юные москвичи смогут выбрать самые интересные и динамичные мероприятия, а их мнение повлияет на программу следующего сезона.

Всего запланировано 8 опросов по разным площадкам, 5 из них уже открыты, остальные появятся позже. Проголосовать могут дети от 6 до 14 лет через стандартную учетную запись на портале mos.ru или в МЭШ.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.