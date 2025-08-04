04 августа, 18:05Город
"Мой район. Новости": в Бескудниковском районе стартовало благоустройство Дубнинской улицы
В Бескудниковском районе началось масштабное благоустройство Дубнинской улицы. Здесь полностью обновят асфальт и бордюры, появятся ровные тротуары и 45 новых удобных лавочек для жителей.
Ожидать транспорт можно будет в современных павильонах, а воздушные кабели уберут под землю. На финальном этапе высадят новые деревья и кустарники, а также разобьют газоны. Всего до конца года в Москве благоустроят более 700 улиц.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".