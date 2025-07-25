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25 июля, 22:15

Мэр Москвы

Собянин: обновленная школа № 883 на Планерной улице откроется к 1 сентября

Собянин: обновленная школа № 883 на Планерной улице откроется к 1 сентября

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В Москве более 50 школ, в том числе корпус № 883 на Планерной улице, откроются для учеников после капитального ремонта к 1 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Школа № 883 преобразилась полностью: теперь здесь современные классы с прозрачными перегородками, новые зоны отдыха, просторная библиотека и современное оборудование для практических занятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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