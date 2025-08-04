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Новости

Новости

04 августа, 12:30

Спорт

Москвичи и туристы могут поучаствовать в фестивале городских видов спорта до 7 сентября

Москвичи и туристы могут поучаствовать в фестивале городских видов спорта до 7 сентября

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Фестиваль городских видов спорта проходит в Москве до 7 сентября. Для жителей и гостей города подготовили спортивные площадки в разных районах столицы.

В этом году мероприятия проходят у Большого городского пруда в Зеленограде, в парке Северного речного вокзала, парке "Фили" и зоне отдыха "Тропарево".

Кроме того, фестивальные локации открыты в парках "Сосенки" и "Печатники", в общественном пространстве на улице Академика Янгеля, а также в парке 850-летия Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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