Москвичи и туристы могут поучаствовать в фестивале городских видов спорта до 7 сентября

Фестиваль городских видов спорта проходит в Москве до 7 сентября. Для жителей и гостей города подготовили спортивные площадки в разных районах столицы.

В этом году мероприятия проходят у Большого городского пруда в Зеленограде, в парке Северного речного вокзала, парке "Фили" и зоне отдыха "Тропарево".

Кроме того, фестивальные локации открыты в парках "Сосенки" и "Печатники", в общественном пространстве на улице Академика Янгеля, а также в парке 850-летия Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.