Российские пловцы получили золото эстафеты на чемпионате мира в Сингапуре

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Российские пловцы получили золото в комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по водным мирам спорта в Сингапуре, сообщает РИА Новости.

Спортсмены Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев преодолели дистанцию за 3 минуты 26,93 секунды. На втором месте оказались французы, отставшие от российской сборной на 1,03 секунды. Американцы получили бронзу, с отставанием в 1,69 секунды.

Россияне завоевали золото в комбинированной мужской эстафете на чемпионатах мира впервые с 1973 года. Кроме того, сборная установила рекорд мировых первенств.

На чемпионате мира в Сингапуре российские спортсмены получили 18-ю медаль. Для пловцов это золото стало третьим, на их счету также четыре серебра и одна бронза.

Ранее российская пловчиха Евгения Чикунова взяла серебро на дистанции 200 метров брассом. Она показала результат в 2 минуты 19,96 секунды. Победу одержала американка Кейт Дуглас, которая преодолела дистанцию в 2 минуты 18,50 секунды.

При этом перед финальным заплывом Чикунова рассказала журналистом, что у нее диагностировали ротавирусную инфекцию. Она предположила, что заражение произошло через воду в бассейне.

