Российского пловца Пригоду дисквалифицировали в финале чемпионата мира в Сингапуре

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На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре дисквалифицировали российского пловца Кирилла Пригоду по итогам финального заплыва на дистанции 100 метров брассом, сообщает "Газета.ру".

Пригода занял четвертое место с результатом 59,01 секунды, однако он был аннулирован за нарушение правил прохождения дистанции. В чем заключается нарушение, не уточняется.

Победителем заплыва стал олимпийский чемпион китаец Цинь Хайян, он преодолел дистанцию за 58,23 секунды. При этом еще один российский пловец Данил Семьянинов занял восьмое место с результатом 59,55 секунды.

На турнире в Сингапуре спортсмены из России выступают в нейтральном статусе. По решению World Aquatics на них наложен ряд ограничений. Например, россиянам нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией.

Кроме того, нельзя использовать национальный флаг, демонстрировать георгиевскую ленту и символы Z и V. При этом World Aquatics публиковала на своем официальном ресурсе список российских спортсменов под флагом и указывала Россию в списке стран – участниц турнира.

Ранее в Сингапуре синхронистки Майа Дорошко и Татьяна Гайдай взяли бронзовые медали в произвольной программе дуэтов. По итогам выступления они набрали 277,1117 балла.

Второе место заняли итальянки Энрика Пикколи и Лукреция Ружейро, получившие 278,7137 балла, а победителями стали испанки Лилу Льуис Валетт и Ирис Тио Касас. Они набрали 282,6087 балла.

