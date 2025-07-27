Саблистка Яна Егорян стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию

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Российская саблистка Яна Егорян завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию. Он проходит в Тбилиси, сообщает ТАСС.

Спортсменка одержала победу над представительницей Польши Зузанной Цесляр. Счет составил 15:11.

В результате Егорян стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию.

Ранее россиянки смогли завоевать серебро в командном турнире чемпионата мира по фехтованию на шпагах. В финале спортсменки из России, среди которых выступали Яна Бекмурзова, Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева и Милен Бавуге Хабимана, проиграли сборной Франции. Счет составил 32:41.

Между тем синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай забрали бронзовую медаль ЧМ в произвольной программе дуэтов. Они набрали 277,1117 балла. Первое место заняли испанки Лилу Льуис Валетт и Ирис Тио Касас (282,6087 балла), а второе – итальянки Энрика Пикколи и Лукреция Ружейро (278,7137 балла).

