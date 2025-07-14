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14 июля, 08:00

Спорт

Российский дзюдоист Бислан Катамардов выиграл золото на Кубке Европы

Российский дзюдоист Бислан Катамардов выиграл золото на Кубке Европы

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Российский дзюдоист Бислан Катамардов завоевал золотую медаль на Кубке Европы в Венгрии. Там завершился турнир среди спортсменов в возрасте до 21 года. Катамардов стал первым в весовой категории свыше 100 килограммов. В решающей схватке он победил соперника из Узбекистана Фазлиддина Рафикова.

Тем временем российская теннисистка Вероника Кудерметова впервые в карьере выиграла Уимблдонский турнир в парном разряде. Она участвовала вместе с бельгийкой Элиз Мертенс. Спортсменки обыграли представительницу Тайваня Сэ Шувэй и латвийку Елену Остапенко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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