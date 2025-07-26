Российские шпажистки завоевали серебро на чемпионате мира по фехтованию

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Россиянки смогли завоевать серебро в командном турнире чемпионата мира по фехтованию на шпагах. Соревнования идут в Тбилиси, сообщает ТАСС.

В финале спортсменки из России, среди которых выступали Яна Бекмурзова, Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева и Милен Бавуге Хабимана, проиграли сборной Франции. Счет составил 32:41.

Ранее синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай забрали бронзовую медаль ЧМ в произвольной программе дуэтов. Они набрали 277,1117 балла. Первое место заняли испанки Лилу Льуис Валетт и Ирис Тио Касас (282,6087 балла), а второе – итальянки Энрика Пикколи и Лукреция Ружейро (278,7137 балла).

Между тем гимнастка Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, стала победительницей соревнований в опорном прыжке на этапе Кубка мира. Ей удалось набрать 13,516 балла. Вторую строчку заняла спортсменка из Словении Тея Белак, которая получила 13,366 балла. Третье место досталось второй представительнице Словении Тьясе Кисселеф. Она смогла набрать 13,283 балла.

