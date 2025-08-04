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04 августа, 12:00

Спорт

Интеллектуальные активности можно посетить в рамках проекта "Лето в Москве"

Интеллектуальные активности можно посетить в рамках проекта "Лето в Москве"

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В столице продолжается проект "Лето в Москве", на котором проходят спортивные и интеллектуальные активности. На Театральном проезде у гостиницы "Метрополь" открылся шахматный сквер. Турниры по игре "Камень, ножницы, бумага" проводят на Тверском бульваре, а также на площадках "Московских сезонов", в парках и на пешеходных улицах.

В городе работают 41 площадка турнира "Герои шахматной доски, Москва". Любители активного отдыха могут присоединиться к занятиям в рамках проекта "Спортивные выходные" – сейчас открыто более 50 локаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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