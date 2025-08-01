Москвичам рассказали, где можно заняться сапсерфингом в столице

Сапсерфинг – новый тренд среди москвичей. Катание на доске по воде с помощью весла отличается безопасностью и доступностью, а также благоприятно воздействует на физическое и психологическое здоровье. Подробнее о пользе такой активности и местах, где ее можно опробовать в столице, – в нашем материале.

Для сильных мышц и выносливости

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для занятия сапсерфингом достаточно научиться держаться на доске и грести веслами. При этом процесс не травмоопасен: движения, которые нужно выполнять для перемещения, довольно мягкие, рассказал Москве 24 спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник.

По его словам, в нижней части тела развивается в том числе голеностопный, коленный и тазобедренный суставы. Сверху – пресс, крупные мышцы спины, груди, рук и мелкие мышцы-стабилизаторы. Плюс, поскольку во время плавания иногда приходится стоять на коленях, выправляется координация движений. За счет этого они становятся более сбалансированными, пояснил эксперт.





Никита Скрипник спортивный физиолог, персональный тренер Пульс во время сапсерфинга варьируется от 120 до 160 ударов в минуту, особенно в летнее жаркое время. В результате укрепляется кардиореспираторная система, то есть сердце и легкие, что улучшает общую выносливость.

"Еще таким образом запускается жиросжигание: при неинтенсивной нагрузке за час получится потратить 300–400 калорий. Если же усложнить процесс, например, активной греблей стоя, значение будет больше раза в полтора-два", – добавил Скрипник.

Помимо физической нагрузки, спорт положительно сказывается на психологическом состоянии. По словам специалиста, каждое занятие способствует снижению уровня гормона стресса кортизола и повышению выработки эндорфинов, которые снимают эмоциональный дискомфорт.

"Новичкам приступать к катанию нужно аккуратно – лучше держаться опытных людей или тренеров. Не менее важно оставаться на виду: в прохладной воде есть риски возникновения судорог, а в жаркую ясную погоду – теплового или солнечного удара", – напомнил эксперт.

Всем спортсменам-серферам тренер рекомендовал соблюдать питьевой режим, а также пользоваться SPF-средствами для защиты от ожогов.

Во всех уголках столицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин[

Занятия сапсерфингом с видом на Серебряный бор доступны в школе SUP Family. Водные прогулки осуществляются по двум маршрутам длиной 5 километров каждый – через Живописный мост или до Бездонного озера. Продолжительность каждого сеанса составляет два часа. Свой инвентарь не потребуется: доску можно взять напрокат на месте. В будни услуга обойдется в 2 тысячи рублей, в выходные – в 2,5, указано на сайте школы.

Обучиться катанию на сапах можно и в SUP-центре в акватории Строгинского затона. Локация считается одной из самых безопасных: здесь запрещено движение моторного транспорта и не бывает волн. Путь проходит вдоль Строгинской косы, Чистого залива и Щукинского полуострова.

Перед заходом в воду специалисты проведут инструктаж по технике безопасности, а также подскажут, как правильно управляться с доской и веслом. Плюс желающие могут организовать для себя не просто серфинг, а йогу – физические практики проводятся как для новичков, так и для опытных. Все активности длятся около одного-двух часов, их стоимость начинается от 2,1 тысячи рублей.

Небольшая, но комфортная площадка для сапсерфинга есть на Нижнем пруду в Царицыне. Трасса представляет собой круг протяженностью 3 километра. Продолжительность сеанса составляет 90 минут. В будний день занятие стоит 2 тысячи рублей, в выходные и праздники – 2,5 тысячи. В сумме учтены затраты на экипировку и инструктаж.

Поплавать на сапах получится и в пляжном клубе Dream Sups, расположенном на территории парка развлечений "Остров Мечты". Помимо аренды досок и уроков по серфингу, тут можно покататься на сап-маране. Это плавсредство, сконструированное из двух сапов, соединенных прочной рамой с тентом, и оснащенное двумя креслами.

Обычную доску можно взять в аренду на полтора часа, сап-маран – на 30 минут или час. Ценник на услуги клуба варьируется в пределах 1,5–3,5 тысячи рублей в зависимости от услуги и дня недели.

