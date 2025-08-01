Москвичам рассказали, где можно заняться сапсерфингом в столице

Сапсерфинг – новый тренд среди москвичей. Катание на доске по воде с помощью весла отличается безопасностью и доступностью, а также благоприятно воздействует на физическое и психологическое здоровье. Подробнее о пользе такой активности и местах, где ее можно опробовать в столице, – в нашем материале.
Для сильных мышц и выносливости
Для занятия сапсерфингом достаточно научиться держаться на доске и грести веслами. При этом процесс не травмоопасен: движения, которые нужно выполнять для перемещения, довольно мягкие, рассказал Москве 24 спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник.
По его словам, в нижней части тела развивается в том числе голеностопный, коленный и тазобедренный суставы. Сверху – пресс, крупные мышцы спины, груди, рук и мелкие мышцы-стабилизаторы. Плюс, поскольку во время плавания иногда приходится стоять на коленях, выправляется координация движений. За счет этого они становятся более сбалансированными, пояснил эксперт.
"Еще таким образом запускается жиросжигание: при неинтенсивной нагрузке за час получится потратить 300–400 калорий. Если же усложнить процесс, например, активной греблей стоя, значение будет больше раза в полтора-два", – добавил Скрипник.
Помимо физической нагрузки, спорт положительно сказывается на психологическом состоянии. По словам специалиста, каждое занятие способствует снижению уровня гормона стресса кортизола и повышению выработки эндорфинов, которые снимают эмоциональный дискомфорт.
"Новичкам приступать к катанию нужно аккуратно – лучше держаться опытных людей или тренеров. Не менее важно оставаться на виду: в прохладной воде есть риски возникновения судорог, а в жаркую ясную погоду – теплового или солнечного удара", – напомнил эксперт.
Всем спортсменам-серферам тренер рекомендовал соблюдать питьевой режим, а также пользоваться SPF-средствами для защиты от ожогов.
Во всех уголках столицы
Занятия сапсерфингом с видом на Серебряный бор доступны в школе SUP Family. Водные прогулки осуществляются по двум маршрутам длиной 5 километров каждый – через Живописный мост или до Бездонного озера. Продолжительность каждого сеанса составляет два часа. Свой инвентарь не потребуется: доску можно взять напрокат на месте. В будни услуга обойдется в 2 тысячи рублей, в выходные – в 2,5, указано на сайте школы.
Обучиться катанию на сапах можно и в SUP-центре в акватории Строгинского затона. Локация считается одной из самых безопасных: здесь запрещено движение моторного транспорта и не бывает волн. Путь проходит вдоль Строгинской косы, Чистого залива и Щукинского полуострова.
Перед заходом в воду специалисты проведут инструктаж по технике безопасности, а также подскажут, как правильно управляться с доской и веслом. Плюс желающие могут организовать для себя не просто серфинг, а йогу – физические практики проводятся как для новичков, так и для опытных. Все активности длятся около одного-двух часов, их стоимость начинается от 2,1 тысячи рублей.
Небольшая, но комфортная площадка для сапсерфинга есть на Нижнем пруду в Царицыне. Трасса представляет собой круг протяженностью 3 километра. Продолжительность сеанса составляет 90 минут. В будний день занятие стоит 2 тысячи рублей, в выходные и праздники – 2,5 тысячи. В сумме учтены затраты на экипировку и инструктаж.
Поплавать на сапах получится и в пляжном клубе Dream Sups, расположенном на территории парка развлечений "Остров Мечты". Помимо аренды досок и уроков по серфингу, тут можно покататься на сап-маране. Это плавсредство, сконструированное из двух сапов, соединенных прочной рамой с тентом, и оснащенное двумя креслами.
Обычную доску можно взять в аренду на полтора часа, сап-маран – на 30 минут или час. Ценник на услуги клуба варьируется в пределах 1,5–3,5 тысячи рублей в зависимости от услуги и дня недели.