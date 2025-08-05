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05 августа, 11:15

Общество

Врач рассказал, как обезопасить организм в период изменения погодных условий

Врач рассказал, как обезопасить организм в период изменения погодных условий

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В период изменения погодных условий организм вынужден подстраиваться. Это приводит к сосудистым реакциям, обострению хронических заболеваний, гормональным скачкам, снижению иммунитета и изменению деятельности нервной системы.

Для того чтобы обезопасить организм, врач-терапевт Надирбек Дыдымов рекомендовал нормализовать питьевой режим, а также сон и отдых. По его словам, также важно обратить внимание на свои показатели артериального давления и сахара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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