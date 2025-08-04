Благоустройство территории ГКБ имени Буянова стартовало в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Работы по благоустройству начались на территории ГКБ имени Буянова на юге Москвы. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Основная задача – создать функциональную и комфортную среду для пациентов, медперсонала и посетителей, грамотно организовать пространство и маршруты. В рамках проекта обустроим зоны отдыха, на финальном этапе проведем озеленение", – отметил вице-мэр.

По словам Бирюкова, в рамках работ специалисты обновят главный корпус учреждения, заменив окна, установив навесной вентилируемый фасад, модернизируя системы кондиционирования, вентиляции и автоматической пожарной сигнализации. Также они приведут в порядок часть помещений 1-го, 2-го и 12-го этажей.

Кроме того, специалисты организуют зоны отдыха для персонала, пациентов и посетителей. В зависимости от размера пространства они подберут набор малых архитектурных форм. На время работ будут разделены пешеходные и транспортные потоки. Пешеходные зоны и места отдыха замостят плиткой, а на проезжей части появится новый асфальт.

Как добавил заммэра, в рамках благоустройства планируется ремонт ограждения, которое находится по периметру больницы. Специалисты отремонтируют цоколь и облицуют его гранитной плиткой, оштукатурят и покрасят ограждение, приведут в порядок металлические элементы и обустроят парапетные отливы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о преображении территории крупных больниц Москвы. Например, в 2022 году была благоустроена территория городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Коломенском проезде. По итогам работ здесь убрали под землю воздушные кабельные линии, проложили новые инженерные коммуникации, а также сделали удобные дорожки и установили фонари и уличные торшеры.

