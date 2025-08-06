Форум "Наследие" пройдет в Москве с 27 сентября по 22 ноября

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве с 27 сентября по 22 ноября состоится VIII молодежный форум "Наследие". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Мероприятие объединит студентов высших учебных заведений и колледжей по 12 направлениям. Начинающих специалистов распределят по междисциплинарным командам.

Как рассказала вице-мэр, молодежь сможет познакомиться с процессом сохранения памятников архитектуры.

"В конкурсной части ребята предложат идеи по реставрации и современному использованию одного из объектов культурного наследия Москвы", – отметила Сергунина.

При этом проекты для своих городов также смогут создать команды из регионов России и дружественных стран. Прием заявок на участие в конкурсной программе уже открыт.

В рамках фестиваля пройдут лекции, мастер-классы и встречи с ведущими учеными. Для студентов проведут экскурсии в архитектурные бюро и крупные профильные компании.

Помимо прочего, запланирована и деловая часть с пленарными сессиями и выступлениями экспертов. Завершится событие фестивалем с практическими занятиями, квизами, ярмаркой вакансий и кинопоказами.

Ранее сообщалось, что фестиваль технологического прогресса "Облачные города" пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" с 14 августа по 14 сентября. Гости познакомятся с перспективными профессиями и возможностями применения искусственного интеллекта.

Для посетителей заработает выставка работ современных художников, где будут представлены инсталляции, созданные при помощи мультимедийных технологий.