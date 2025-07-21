Свадьбы в славянском стиле стали трендом среди молодежи

Свадьбы в славянском стиле становятся все популярнее среди молодоженов, особенно зумеров. Организаторы отмечают рост спроса почти на 40% за год. В программе такие элементы, как прыжки через костер, перетягивание каната, баянисты и пироги вместо торта.

Средняя стоимость торжества составляет около 700 тысяч рублей. Организаторы отмечают, что гости с интересом поддерживают дресс-код, а многие молодожены вдохновляются народными сказками и символикой.

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