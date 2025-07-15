В Москве определили участников Большой арктической экспедиции

Четырнадцать московских школьников и студентов колледжей отправятся покорять Арктику. Экспедиция на полуостров Таймыр стартует во второй половине августа и продлится около двух недель. Под руководством известного путешественника Матвея Шпаро участники посетят самую северную точку Евразии – мыс Челюскин. Там они благоустроят территорию мемориального комплекса летчиков и зимовщиков, а также займутся изучением арктической флоры и фауны.

Проект, организованный при поддержке столичного департамента образования и науки, проводится с 2018 года. Его главная цель – показать московским школьникам, что самые смелые мечты могут осуществиться. В этом году экспедиция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как проходил отбор в Большую арктическую экспедицию? Какие испытания пришлось преодолеть ее участникам? Где пройдет маршрут путешествия? Какие задачи предстоит решить юным москвичам на Крайнем Севере? Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказали: