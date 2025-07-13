Сергей Собянин рассказал о строительстве детсадов в Северо-Восточном округе

В жилом комплексе на Алтуфьевском шоссе возводят два новых детских сада. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Объекты строятся за счет инвестора. После завершения работ оба дошкольных учреждения войдут в городскую систему образования.

Первый детсад будет рассчитан на 200 малышей. Он состоит из двух разноэтажных секций. На первом этаже разместят бассейн, а на втором – музыкальный и спортивный залы. Во дворе появятся восемь игровых и две спортивные площадки.

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