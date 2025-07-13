Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 11:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве детсадов в Северо-Восточном округе

Сергей Собянин рассказал о строительстве детсадов в Северо-Восточном округе

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 июля

Собянин рассказал о развитии методов лечения пациентов с редкими патологиями

Собянин: московские школьники провели поисковую экспедицию в местах боев ВОВ

Собянин рассказал о реставрации усадьбы Грачевка в районе Ховрино

Собянин поздравил работников транспорта Москвы с профессиональным праздником

Сергей Собянин рассказал, как в этом году Москва отметит День города

Спорткомплекс "Олимпийский" планируется открыть в 2027 году

Собянин: Москва занимает первое место в мире по использованию ИИ в здравоохранении

Собянин рассказал, каким будет парк на месте монорельсовой дороги

В жилом комплексе на Алтуфьевском шоссе возводят два новых детских сада. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Объекты строятся за счет инвестора. После завершения работ оба дошкольных учреждения войдут в городскую систему образования.

Первый детсад будет рассчитан на 200 малышей. Он состоит из двух разноэтажных секций. На первом этаже разместят бассейн, а на втором – музыкальный и спортивный залы. Во дворе появятся восемь игровых и две спортивные площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика