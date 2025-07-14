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14 июля, 11:30

Мэр Москвы

Собянин: около 24 тыс школьников стали участниками предпрофессиональных каникул

Собянин: около 24 тыс школьников стали участниками предпрофессиональных каникул

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В этом учебном году около 24 тысяч московских школьников приняли участие в программе предпрофессиональных каникул. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Программа включает как теоретическую, так и практическую части, что позволяет старшеклассникам ближе познакомиться с будущей профессией. Например, школьники IT-классов создают собственные проекты с использованием нейросетей и технологий машинного зрения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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