Собянин: около 24 тыс школьников стали участниками предпрофессиональных каникул

В этом учебном году около 24 тысяч московских школьников приняли участие в программе предпрофессиональных каникул. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Программа включает как теоретическую, так и практическую части, что позволяет старшеклассникам ближе познакомиться с будущей профессией. Например, школьники IT-классов создают собственные проекты с использованием нейросетей и технологий машинного зрения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.