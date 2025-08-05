Врачи предупредили о рисках для здоровья из-за перепадов погоды

В столице на смену тридцатиградусной жаре пришли ливни. Такой резкий перепад может сказаться на самочувствии метеозависимых, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Врачи советуют внимательнее следить за здоровьем, соблюдать режим сна и отдыха, контролировать давление и не забывать про питьевой режим.

Синоптики обещают, что москвичи еще смогут насладиться летним теплом – жара вернется во второй декаде августа. В ближайшее время в дневные часы в городе ожидается около 25 градусов, осадков не прогнозируется, а ночные температуры будут держаться на уровне 17–19 градусов.

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