06 августа, 18:00

Общество

"Мой район. Новости": семьям с детьми предложили выдавать сертификат на летний отдых

Семьям с детьми предложили выдавать сертификат на летний отдых, например на путевку в лагерь. Его сумма составит 20 тысяч рублей.

Выплату планируют распространить на каждого ребенка. Авторы инициативы уверены, что такая мера сделает детский отдых доступнее.

Вместе с тем предлагается ввести строгие стандарты качества, чтобы отдых был не только доступным, но и безопасным. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
