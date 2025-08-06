В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве и области 7 августа объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидаются кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, утром в городе сформируются мощные кучеводождевые облака, которые принесут интенсивные залповые ливни.

Местами выпадет до 13–18 литров осадков на квадратный метр, что составляет пятую часть месячной нормы. Ливни будут сопровождаться грозами. Днем температура не превысит 18–21 градуса, что на несколько градусов ниже климатической нормы для августа. Предупреждение о неблагоприятной погоде будет действовать с 09:00 до 18:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.