Собянин: увеличим число награжденных знаком "Волонтер Москвы" до 100 человек

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Число награжденных знаком отличия "Волонтер Москвы" увеличится до 100 человек в год. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы напомнил, что награда была учреждена в 2022 году. За три года ее получили 90 человек.

"Каждый год заявки на награду подают около тысячи человек. С этого года знак отличия "Волонтер Москвы" будет присуждаться в трех степенях, в зависимости от стажа волонтерской деятельности, – рассказал Собянин.

Денежное вознаграждение составит:



I степень – от 5 лет, с выплатой 250 000 рублей;

II степень – от 3 лет, с выплатой 100 000 рублей;

III степень – от 1 года, с выплатой 50 000 рублей.

Глава города поблагодарил всех, кто в команде волонтеров поддерживает проекты и принимает активное участие в жизни Москвы.

Ранее сообщалось, что более 1,5 миллиона человек присоединились к волонтерскому движению в столице. Основную его часть составляет молодежь. Москвичи принимают участие в организации крупных международных форумов и памятных акций, помогают подопечным благотворительных фондов, а также животным из приютов.