Новости регионов: сильные ливни затопили улицы Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге за сутки выпало свыше 60 миллиметров осадков. Из-за сильных ливней улицы оказались подтоплены, машины буквально плывут по дорогам. При этом в городе держится высокая температура воздуха. В настоящий момент столбики термометров в Петербурге показывают 27 градусов.

У побережья Камчатки зафиксированы новые толчки магнитудой 6 баллов. На фоне сейсмической активности начали просыпаться вулканы. В частности, вулкан Крашенинникова выбросил пепел на высоту до 6 километров, а над Ключевской сопкой столб пепла поднялся на 7 километров.

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