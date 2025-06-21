Исследование: почти половина россиян недовольны шумными соседями

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Россияне, проживающие в квартирах, чаще всего жалуются на нарушение режима тишины. Об этом говорится в исследовании группы "Ренессанс Страхование", которое есть в распоряжении Москвы 24.

В целом, согласно аналитикам, каждый пятый житель страны сталкивался с каким-либо дискомфортом дома.



из результатов исследования Чаще всего россиян беспокоит нарушение часов тишины – такой вариант ответа выбрали 45% опрошенных. Респондентам также не нравятся шумные соседи (42%) и периодические проблемы с грызунами и насекомыми (17%).

Встречаются и другие трудности: каждый седьмой житель многоквартирных домов хоть раз в жизни страдал от залива. Причем больше половины респондентов оценили ущерб как сильный и очень сильный. В 39% случаев виновниками были соседи или сам собственник жилья (38%). При этом почти четверть потопов (23%), по мнению опрошенных, происходила по вине управляющих компаний, отмечается в исследовании.

"При заливе в первую очередь страдают личные вещи жильцов (29%), бытовая техника (27%), напольное покрытие (26%) и натяжной потолок (23%). При этом реже получают урон прочие элементы внешней отделки (14%), навесные потолки (12%), проводка и одежда (по 6%)", – добавили аналитики.

Ранее риелтор назвал главные минусы покупки апартаментов. Среди них – большой налог и оплата жилищно-коммунальных услуг, отсутствие постоянной прописки и невозможность взять "Семейную ипотеку". Также на такую недвижимость не действует закон о тишине.