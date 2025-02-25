Житель Волгограда решил избавиться от соседки с помощью песен Shaman

Фото: телеграм-канал Высота V102.RU

Житель Волгограда каждое утро включает песни Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) на полную громкость, чтобы избавиться от соседки. Об этом сообщает V102.RU в своем телеграм-канале.

Жители девятиэтажного дома в Красноармейском районе пожаловались на мужчину, рассказав, что вынуждены слушать песню "Я русский" и российский гимн каждое утро и вечер.

"У нас сперва гимн идет раза три, потом "Я русский", потом лай собак, потом какая-то зарубежная музыка. В 9 вечера идет гимн России раза три-четыре, потом снова "Я русский" и собаки", – отметила соседка Светлана Кучмина.

По словам женщины, она живет вместе с мужчиной в трехкомнатной квартире. Изначально жилье было поделено между матерью и отчимом, однако затем второй продал долю, которую купил мужчина. Первое время конфликтов не было, но потом новый житель квартиры стал предлагать Кучминой продать ее. Она отказалась, из-за чего сосед пригрозил "устроить ад".

Жители дома написали обращение в полицию, администрацию, прокуратуру и Следственный комитет РФ.

Ранее жители Бутырского района Москвы пожаловались на местный ночной клуб, который расположен прямо напротив жилого комплекса. Их не устраивает громкая музыка, которая звучит в позднее время в будние дни. По словам одного из местных жителей Акопа Абгаряна, громкие звуки из заведения слышны с 20:00 до 06:00, а время от времени и до 09:00. При этом на сайте клуба есть как позитивные, так и негативные отзывы.

