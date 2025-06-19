"Известия": в России обновят стандарты на детское питание

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Под руководством Росстандарта в России началась разработка более 20 новых ГОСТов, которые смогут повысить качество и безопасность продуктов для детей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работа над обновлением стандартов, касающихся сырья и компонентов для детского и специализированного питания, проводится в соответствии с поручениями Совета Федерации. Например, специалисты уделяют внимание ингредиентам, предназначенным для производства молочных продуктов для детей в возрасте до трех лет, которые используются в качестве заменителей грудного молока и смесей.

Росстандарт уточнил, что большинство видов специализированного пищевого сырья, применяемого в производстве продуктов для детей, до сих пор не приведены к единым нормативам. При этом России нужно обеспечить максимальную независимость от импорта по ряду компонентов, например, лактозы, мальтодекстрина, витаминно-минеральных премиксов и других.

В процессе разработки стандартов для продуктов питания также будет проведена работа по улучшению методов контроля качества используемых ингредиентов. В частности, планируется обновить ГОСТ "Методы установления фальсификации сухого молока и молочного пермеата сывороткой".

По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонины Цицулиной, обновленные стандарты утвердят обязательные требования технического регламента, ведь в нормативах четко определены характеристики сырья и ингредиентов.

Эксперты рассказали, что в дальнейшем специалисты займутся разработкой стандартов для изолятов сывороточного белка, гидролизатов молочных белков, концентратов мицеллярного казеина. Такая мера поможет создать единую нормативную базу показателей безопасности и идентификации для ключевых ингредиентов в производстве специализированного питания и детского питания.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рекомендовала Росстандарту уделить особое внимание детям с экстремально низкой массой тела и недоношенным младенцам, для которых грудное молоко становится лечебным средством.

Однако генеральный директор Открытой дистрибьюторской компании Анна Краснопольская заявила, что в настоящее время отрасль детского питания достаточно зарегулирована, поэтому ГОСТы не требуют обновления. По ее словам, новые нормы приведут к пересертификации продукции, на что будут затрачены большие средства и время.

Кроме того, обновленные стандарты не смогут обеспечить улучшение качества сырья, поскольку производители ингредиентов не будут готовы изготавливать их конкретно для детского питания.

"То есть введение новых стандартов на сырье для детского питания не решит нашу основную проблему – отсутствие производства части ингредиентов в РФ", – отметила эксперт Татьяна Соколова.

Росстандарт в текущем году примет ГОСТ на растительные десерты, приготовленные без добавления животных жиров. Кроме того, ведомством утвержден стандарт по классификации продуктов растительного питания.

При этом в России уже действует базовый ГОСТ в отношении продукции, приготовленной из растительного сырья. Он устанавливает технические стандарты, которым должны соответствовать продукты, их ингредиенты и маркировка.