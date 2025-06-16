Росстандарт в 2025 году примет ГОСТ на растительные десерты

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Росстандарт в текущем году примет ГОСТ на растительные десерты, приготовленные без добавления животных жиров. Об этом рассказал руководитель ведомства Антон Шалаев в интервью ТАСС.

Также, по его словам, в 2025 году будет утвержден стандарт по классификации продуктов растительного питания.

При этом Шалаев отметил, что в отношении продукции, приготовленной из растительного сырья, уже действует базовый ГОСТ, устанавливающий технические стандарты, которым должны соответствовать продукты, их ингредиенты и маркировка.

Ранее в России вступил в силу ГОСТ на вегетарианскую и веганскую продукцию. Он устанавливает технические критерии продуктов и ингредиентов.

Кроме того, до конца года утвердят ГОСТ на шаурму, который установит требования к качеству и безопасности продукции. Полуфабрикаты смогут продаваться в охлажденном или замороженном виде, готовая шаурма – при температуре не ниже 65 градусов. Также в продукции не должно быть плесени и посторонних примесей.

