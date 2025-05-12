Минпромторг РФ планирует разработать стандарт о русской кухне

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Минпромторг РФ планирует разработать стандарт русской кухни и заняться ее продвижением. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Замминистра отметил, что в настоящее время ведется процесс создания рабочей группы по популяризации русской кухни. В рамках работы данной группы планируется разработать соответствующий стандарт.

Чекушов добавил, что сейчас в России на государственном уровне нет подробного описания термина, который означает "русскую кухню". При том что русская кухня – это неотъемлемая часть культурного наследия России, указал он.

Ранее Чекушов заявил, что биометрия может стать альтернативным способом идентификации покупателей товаров с возрастным ограничением, в том числе алкоголя. По его словам, реализация товаров через единую биометрическую систему также свидетельствовала бы о развитии новых технологий в России.