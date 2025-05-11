Минпромторг: биометрия может стать альтернативой при идентификации покупателя алкоголя

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Биометрия может стать альтернативным способом идентификации покупателей товаров с возрастным ограничением, в том числе алкоголя. Об этом в интервью ТАСС заявил статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

По его словам, реализация товаров через единую биометрическую систему также свидетельствовала бы о развитии новых технологий в России.

Ранее депутат Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов предложил ввести систему самозапрета на приобретение алкоголя в России.

Парламентарий подчеркнул, что такая мера будет способствовать достижению одной из главных национальных задач – здоровый образ жизни. По его словам, о важности этой цели неоднократно говорил Владимир Путин. Депутат также отметил успешный опыт применения подобной системы для кредитных продуктов.