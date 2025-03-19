ГД приняла в I чтении проект о блокировке сайтов с продажей табака

Фото: 123RF/merznatalia

Государственная дума приняла в первом чтении поправки, касающиеся блокировки сайтов, занимающихся дистанционной торговлей табаком. Изменения планируется внести в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в части уточнения запрещенной информации, сообщается на сайте Госдумы.

Законопроектом предусматривается введение внесудебного механизма блокировки информации о розничной онлайн-продаже табачной, никотиносодержащей и другой продукции, розничная торговля дистанционным способом которой ограниченна или запрещена.

Авторы инициативы предлагают использовать уже существующий механизм досудебной блокировки сайтов с продажей алкоголя. Отмечается, что сейчас страницы с объявлениями о дистанционной продаже табака блокируются только по решению суда.

Законопроект внесли в ГД в январе этого года депутаты от "Единой России" и ЛДПР. В пояснительной записке к нему указано, что сайты, соцсети и мессенджеры стали одним из крупнейших и быстрорастущих каналов распространения некачественной табачной и никотиносодержащей продукции по низким ценам.

Ранее Госдума приняла законопроект, повышающий до двух миллионов рублей штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов несовершеннолетним.