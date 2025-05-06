Вологодский губернатор обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме

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Владельцы алкомаркетов являются "соавторами алкогольного терроризма и глубокой демографической деградации страны". Такое заявление сделал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"На мой взгляд, распространение доступности алкоголя через алкомаркеты – не что иное, как содействие демографическому кризису, увеличению количества потребления и, как следствие, росту количества преступлений", – цитирует РБК главу региона.

По словам Филимонова, статистика первых двух месяцев действия ограничений на продажу алкоголя в области указывает на то, что эти результаты "вселяют умеренный оптимизм". Например, отмечается снижение на 34% по так называемым пьяным ДТП и на 40% по пострадавшим. Также зафиксировано снижение случаев распития спиртного в запрещенных местах на 32,5% и появления в общественных местах в состоянии опьянения – на 34,7%.

Всего в регионе было 610 обычных алкомаркетов из которых по итогам первого месяца закрылось 230.

В Вологодской области с 1 марта вступили в силу новые правила продажи алкоголя. Теперь в области по будням алкоголь можно будет купить лишь с 12:00 до 14:00, но прежний режим торговли сохраняется для выходных и праздников – с 08:00 до 23:00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.

Одной из причин его принятия был назван уровень алкоголизма в Вологодской области, который за 2024 год вырос на 30%. При этом 71% смертей жителей области трудоспособного возраста связаны с алкоголем.