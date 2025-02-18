Губернатор Подмосковья подписал закон о запрете продажи алкоголя во дворах домов

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал закон, согласно которому в магазинах, расположенных во дворах жилых домов, вводится запрет на продажу алкогольных напитков. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Воробьев объяснил необходимость введения данного закона тем, что многим жителям не нравится, когда подобные магазины находятся рядом с жилыми домами и площадками, где играют дети. По его словам, эти точки, располагаясь в таких местах, увеличивают риск возникновения конфликтов. Именно поэтому, как отмечает Воробьев, были введены эти меры.

Теперь если дверь магазина выходит во двор, то алкоголь не может продаваться. Исключения составят торговые точки, которые пристроены к дому или имеют отдельный вход с улицы.

Кроме того, нельзя будет продавать спиртное в период с 23:00 до 08:00 в местах общепита в жилых домах. Это необходимо для того, чтобы "наливайки" под видом кафе не вызывали недовольство у граждан. При этом данное ограничение не затрагивает рестораны.

Глава Подмосковья также надеется, что новый закон позволит снизить количество преступлений, совершаемых в нетрезвом виде. В 2024 году таких инцидентов было около 5 тысяч, уточнил он.

"Более 1 тысячи протоколов составили на несовершеннолетних за употребление спиртного. Вместе с тем выросло и число жалоб от жителей – на шум во дворах, грязь и отсутствие порядка", – добавил Воробьев.

Принятый Мособлдумой закон вступит в силу с 1 сентября.

При этом в начале февраля председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести запрет на продажу любых спиртных напитков, в том числе слабоалкогольной и пивоваренной продукции, молодым людям, которые еще не достигли 21 года. По его мнению, такая мера необходима для предупреждения алкоголизации молодежи.

