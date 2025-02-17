Глава Подмосковья Воробьев объяснил запрет алкомаркетов во дворах безопасностью

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Продажа алкоголя во дворах домов Подмосковья запрещена ради безопасности жителей, сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу региона Андрея Воробьева.

"Если зайти во дворы многих наших городов, мы увидим абсолютную доступность алкоголя. И это притом что такое находится на пути в школу или из детского сада", – отметил Воробьев.

Губернатор объяснил, что жители неоднократно жаловались на алкомаркеты и ночные заведения общепита, которые находятся в жилых домах. Только за 2024 год число жалоб достигло 2 тысяч. Количество магазинов и точек по продаже алкоголя растет каждый месяц, при этом клиенты алкомаркетов распивают спиртное прямо у входа, нарушая тишину.

Кроме того, заметил глава региона, у детей с раннего возраста перед глазами формируется представление о нормализации употребления алкоголя. Это происходит из-за тех алкомаркетов, которые располагаются рядом с детскими площадками или выходят во двор.

"Наша задача – убрать то, что беспокоит родителей. Справедливо беспокоит по отношению к детям. То, что беспокоит многих, кто хочет сохранить семью", – указал он.

В результате и продавцы алкоголя согласились с тем, что это "был перебор", подчеркнул Воробьев.

Подмосковные власти приняли закон, по которому все алкомаркеты, чей вход и выход находятся со стороны двора, будут закрыты. Алкогольную продукцию также нельзя продавать в объектах общепита с 23:00 до 08:00. Однако доступность продуктовых магазинов рядом с домом сохранится.

