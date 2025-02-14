Мособлдума ввела ограничения для магазинов, торгующих алкоголем

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Мособлдума приняла закон, регулирующий розничную продажу алкоголя в Подмосковье. Об этом сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в своем телеграм-канале.

"Мы пришли к решению ввести ограничение времени продажи алкогольной продукции в объектах общепита в МКД (многоквартирный дом. – Прим. ред.) с 23:00 до 08:00. Большинство регионов нашей страны пошли по этому же пути", – отметил Брынцалов.

Он также добавил, что в Подмосковье ежемесячно открывается большое количество алкомаркетов у дома и магазинов, где можно купить алкоголь. При этом, отметил спикер, распитие зачастую происходит непосредственно у входа в эти же магазины. За 2024 год было зарегистрировано порядка 2 тысяч жалоб.

Кроме того, было принято решение ввести запрет розничной продажи алкогольной продукции в торговых объектах со входом во двор. Доступность продуктовых магазинов рядом с домом сохранится.

В феврале 2024 года Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия российских регионов по борьбе с "наливайками". Документ дал право вводить дополнительные ограничения на торговлю спиртными напитками, в том числе в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях. Кроме того, регионы вправе ограничивать время продажи алкоголя в подобных местах.