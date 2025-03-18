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Сотрудники Европейского парламента (ЕП) жалуются на недостаток в столовых блюд восточноевропейской кухни. Об этом сообщило издание Politico.

Один помощник депутата из Словакии отправил 17 марта письмо более чем 2 тысячам своих коллег. Он отметил, что в столовых Европарламента нет блюд восточноевропейской кухни, из-за чего население этих стран чувствует, что их государства являются "пассажирами второго класса в ЕС".

"Что еще хуже, по его мнению, так это то, что популисты могут преподнести ситуацию как кулинарный "западный империализм", чтобы разжечь антиевропейские настроения", – указало издание.

Парламентарий из Чехии выразил благодарность евродепутату за то, что он поднял такой вопрос.

В мае прошлого года в Пиренеях прошел обед президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Однако из меню был убран "русский" торт, который принадлежит к числу любимых кондитерских изделий лидера Франции и его жены Брижит. Поводом для этого, по данным СМИ, послужило название блюда. При этом в меню были включены блюда пиренейской кухни, в том числе черничный пирог.

