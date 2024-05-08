"Русский" торт исключили из обеда Макрона и Си Цзиньпина из-за названия

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"Русский" торт было решено убрать из меню обеда президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Поводом для этого послужило название блюда. Об этом пишет газета La Depeche.

"Я предложил меню Елисейскому дворцу несколько недель назад", – поделился в беседе с журналистами владелец ресторана L'Etape du Berger Эрик Абади.

Именно в этом заведении, расположенном в Пиренеях, проводился обед французского и китайского лидеров. По данным газеты, в меню обеда были включены блюда пиренейской кухни, в том числе черничный пирог. Однако изначально вместо него Макрону и Си Цзиньпину должен был быть подан так называемый русский торт. Известно, что он принадлежит к числу любимых кондитерских изделий президента Франции и его жены Брижит.

Рецепт десерта был создан в 1920-х годах в регионе Беарн, который находится на юге Франции. Такое название было дано ему в связи с тем, что миндаль, который является необходимым ингредиентом печенья для торта, в то время привозили из Крыма. Также журналисты обратили внимание, что десерт похож на "заснеженные равнины России". В La Depeche подчеркнули, что в связи с геополитической ситуацией это блюдо было решено убрать из меню.

Известно также, что, помимо пирога, главам Франции и Китая был предложен пиренейский суп. К столу подали ягненка с фасолью, белыми грибами и глазированными овощами, свиной окорок и местные сыры.

Ранее стало известно, что попытка Макрона убедить председателя КНР в необходимости давления на Россию не привела к каким-либо существенным результатам. Реакция китайского лидера на критику Запада из-за сотрудничества с российской стороной оказалась негативной. Си Цзиньпин выступил против использования этого кризиса, "чтобы переложить ответственность на третьи страны и инициировать новую холодную войну".