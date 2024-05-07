Си Цзиньпин: удары НАТО по посольству КНР в Белграде в 1999 году нельзя забывать

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что удары НАТО по посольству Китая в Белграде в 1999 году забывать нельзя. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Сегодня исполняется 25 лет вопиющему удару НАТО по посольству Китая в Югославии, убившему трех китайских журналистов – Шао Юньхуань, Сюй Синху и его жену Чжу Ин. Этого нам нельзя забывать", – говорится в статье Си Цзиньпина, опубликованной в сербских СМИ.

В материале председателя КНР также отмечается, что китайский народ ценит мир и никогда не позволит повториться трагической истории. По его словам, дружба двух народов останется в их общей памяти и будет вдохновлять идти вперед большими шагами.

24 марта 1999 года НАТО начали бомбардировки Югославии. 7 мая в результате одного из ударов пострадало посольство Китая в Белграде. Жертвами трагедии стали три человека, еще более 20 получили ранения.

Ранее в материалах СМИ сообщалось, что Си Цзиньпина рассердила критика со стороны Запада из-за связей с Россией. В одной из статей говорилось, что Пекин не стал оказывать давление на Москву после того, как лидеры стран поддержали призыв к "олимпийскому перемирию".

