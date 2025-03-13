Говяжьи щечки и филе из судака попали в меню обеда Путина и Лукашенко в Кремле

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Говяжьи щечки с пюре из батата и филе из судака с кремом из печеного сельдерея и соусом "Биск" попали в меню обеда Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле. Фото меню опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

Помимо этого, в меню вошли ролл из огурца с камчатским крабом и мини-перчики с телятиной и вялеными томатами. Также были включены похлебка грибная с копченой сметаной, шербет из зеленого яблока и мусс из томленой ряженки с лесными ягодами.

"По запросу может быть предложено постное меню", – обозначено в конце списка.

Лукашенко прибыл в столицу с официальным визитом 13 марта для переговоров с Путиным. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан пакет документов.

В ходе встречи с белорусским коллегой российский президент заявил, что Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, их отношения – пример для многих других стран. В свою очередь, Лукашенко отметил, что отношения двух стран вышли на высокий уровень и сохранили образование в виде Союзного государства.

Помимо этого, глава Белоруссии подчеркнул, что предложение США о временном перемирии на Украине не является уловкой и не будет ею. Он указал, что Штатам не удастся "поймать" Россию с помощью предложения о перемирии, но он призвал российскую сторону "думать головой", напомнив о предыдущих "обманах и уловках" США.