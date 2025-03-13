Лукашенко: предложение США о перемирии на Украине не является уловкой

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Предложение Вашингтона о временном перемирии на Украине не является уловкой и не будет ею. Такое мнение высказал белорусский лидер Александр Лукашенко, его слова приводит госагентство "БелТА".

"Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально", – отметил он.

Кроме того, Лукашенко считает, что США не удастся "поймать" Россию с помощью предложения о временном перемирии на Украине, но он призвал российскую сторону "думать головой", напомнив о предыдущих "обманах и уловках" Штатов. При этом президент Белоруссии указал на наличие у Москвы "больших козырей" в ситуации с Киевом. Поэтому, как заявил белорусский лидер, договориться о достижении мира удастся лишь тогда, когда РФ "их достанет".

"Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать – тогда договоримся", – предположил Лукашенко.

Сейчас, по его словам, Москве будет сложно согласиться на предложение США по временному перемирию из-за успехов в зоне спецоперации. В связи с этим он указал, что на Россию нельзя "нажать" для того, чтобы достичь мира на Украине. Поэтому Вашингтон "нажал" на Киев, уточнил президент Белоруссии.

"Мы давно обсуждали эту проблему, что президент США Дональд Трамп придет и кулаком стукнет – все. Или санкции введут, так уже ввели против нас столько санкций, что уже дальше некуда их вводить, поэтому нажали на Украину. Что деваться, некуда. Согласились. Тридцать дней так тридцать дней", – заявил Лукашенко.

В связи с этим белорусский лидер предположил, что Украина, вероятно, не согласится на перемирие, так как в обратном случае "никакого движения не будет".

При этом Лукашенко считает, что у Вашингтона нет никакого плана по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, США лишь зондируют почву.

Американо-украинские переговоры прошли в Джидде 11 марта. Их результатом стало заявление Киева о готовности принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

После госсекретарь США Марко Рубио призвал Россию рассмотреть вопрос о прекращении боевых действий на Украине. Если же российская сторона откажется от этого предложения, то, по словам Рубио, это "многое" скажет Вашингтону.

Для того чтобы убедить Москву стать участником мирных переговоров, в Россию 13 марта вылетел спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл Минск лучшим местом для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Представитель Кремля напомнил, что Белоруссия является главным союзником России.

