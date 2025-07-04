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04 июля, 13:00

Общество

"Доктор 24": кардиолог рассказала, какие привычки помогут похудеть

"Доктор 24": кардиолог рассказала, какие привычки помогут похудеть

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Почему из-за неправильных утренних привычек появляется лишний жир на бедрах и животе? Как это связано с телефонами? Каким образом можно набрать вес, если не завтракать?

Как понять, правильно ли работает сердце? В каком случае нужно идти к врачу?

Какие продукты нужно есть, чтобы волосы не выпадали? Как с помощью продуктов ускорить рост волос?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

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Программа: Доктор 24
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