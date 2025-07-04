04 июля, 13:00Общество
"Доктор 24": кардиолог рассказала, какие привычки помогут похудеть
Почему из-за неправильных утренних привычек появляется лишний жир на бедрах и животе? Как это связано с телефонами? Каким образом можно набрать вес, если не завтракать?
Как понять, правильно ли работает сердце? В каком случае нужно идти к врачу?
Какие продукты нужно есть, чтобы волосы не выпадали? Как с помощью продуктов ускорить рост волос?
На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.