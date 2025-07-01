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01 июля, 13:00

Общество

"Доктор 24": нейрохирург рассказал, как защититься от туннельного синдрома

"Доктор 24": нейрохирург рассказал, как защититься от туннельного синдрома

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Почему болит рука? Что важно знать о туннельном синдроме и почему это заболевание все чаще диагностируют у современных людей?

В каких случаях оно может привести даже к параличу руки? Как правильно пользоваться ноутбуком и компьютером, чтобы защититься от туннельного синдрома?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил старший научный сотрудник, нейрохирург Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко Эмиль Исагулян.

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