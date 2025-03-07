Продажа батончика "Фруто няня" запрещена в Белоруссии из-за диоксида серы

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В Белоруссии запретили к ввозу и продаже продукт для детей раннего возраста с маркировкой "Фруто няня" производителя Grassroots Group (Pty) Ltd из ЮАР. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Госстандарт республики.

Запрет вводится из-за того, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов. В составе продукта обнаружена пищевая добавка – консервант диоксид серы. Она недопустима для использования при производстве продуктов детского питания для детей раннего возраста. Это вещество может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний.

Ранее российская гречка "Фермер" вошла в реестр опасных продуктов в Белоруссии. Оказалось, что на упаковке гречки производства алтайской фирмы "Дары полей" говорится, что товар быстро разваривается. На деле крупа варится 29 минут при норме не более 25.

Чуть позже в "Дары полей" объяснили, что на самом деле развариваемость составляет около 15 минут.