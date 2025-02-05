Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мясных добавок для кормов

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В России не запрещен ввоз добавок для сухих кормов, содержащих мясо птицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Россельхознадзор.

Ранее некоторые телеграм-каналы сообщали, что корма Whiskas, Felix, Chappi, Pedigree, Pro Plan, "Гурмэ" и "Дарлинг" могут временно исчезнуть из продажи в России. Причиной назывался запрет на ввоз добавок для их изготовления из-за вспышки вируса ящура в Евросоюзе.

В Россельхознадзоре пояснили, что в изготовлении сухих кормов применяются специальные добавки, которые улучшают вкус продукта и способствуют лучшему усвоению белка. Они могут быть как импортного, так и отечественного производства. Однако меры, принятые в отношении поставок из Евросоюза в связи с ящуром, не коснулись импорта продукции животноводства, содержащей в себе продукцию птицеводства.

Также в Россельхознадзоре отметили, что с девяти предприятий стран ЕС, в том числе Испании, Франции и Бельгии, разрешен ввоз и другой продукции животноводства, если она была произведена без применения немецкого сырья.

Приостановка ввоза животноводческой продукции из Евросоюза связана с желанием Россельхознадзора обеспечить ветеринарно-санитарную безопасность продукции животного происхождения, поступающей на территорию России, уточнили в ведомстве.

Россельхознадзор с 20 января ввел ограничения на ввоз животноводческой продукции со всей территории ЕС из-за угрозы распространения ящура. Заболевание было зафиксировано на маленькой ферме Бранденбурга.

В ведомстве отметили, что одной из причин появления ящура может быть бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории ЕС. Позже Россельхознадзор уточнил, что запрет распространяется и на ввоз этой продукции в личных целях.